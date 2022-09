Napeto do zadnjih sekund, hokejski pokal ostal v rokah zmajev

Jeseničani so po vodilnem zadetku Jake Sodje iz 19. minute prek Erika Svetine izenačili že v enem prvih napadov druge tretjine, nato pa sta zmaje na prag nove lovorike z goloma v 26. in 44. minuti popeljala Chris Dodero in Kristjan Čepon. V napetih zadnjih minutah, za katere je poskrbel zadetek Luke Ščapa, železarjem ni uspelo še enkrat matirati Žana Usa, v prazno mrežo je nato dobrih 14 sekund pred iztekom rednega dela tekme zadel Gregor Koblar in odločil finale.

V pokalno tekmovanje se je v tej sezoni prijavilo šest ekip, a sta četrtfinalni tekmi odpadli, ker v mariborskem in kranjskem moštvu niso imeli dovolj igralcev za nastop na tekmi. Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija sta se tako v polfinale uvrstila brez boja, tam pa po pričakovanjih brez težav opravila s tekmecema iz Celja in Zaloga in se uvrstila v finale.

V novem formatu tekmovanja, ki poteka od sezone 2015/16, so Ljubljančani zdaj osvojili že pet lovorik, Jeseničani pa ostajajo pri dveh.

Posnetek tekme in izjave: