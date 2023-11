Našel se je klub, ki je prekinil imeniten niz Kopitarja in soigralcev

Hokejisti Los Angelesa so v ligi NHL na domačem ledu izgubili, igralci Philadelphie so bili boljši s 4:2 ter so končali niz osmih tekem kraljev, na katerih so dosegli najmanj točko. Kapetan domačih in slovenski zvezdnik Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce in podajalce. Kralji bodo igrali naslednjo tekmo šele v petek ob 4.30 s Florido.

Navijači v Denverju videli deset golov

Hrušičan je v 17 minutah in 21 sekundah dvakrat sprožil na vrata gostov. Morgan Frost je dosegel dva gola, Owen Tippett gol in podajo, Sean Walker pa dve asistenci za Philadelphio. Tippett in dvakrat zaporedoma Frost sta poskrbela za vodstvo gostov s 3:0. Šele nato sta Cala Petersena (35 obramb) premagala Carl Grundström in Adrian Kempe, vmes je za 4:1 zadel še Cam Atkinson.

Ljubitelji hokeja pa so v Ball Areni v Denverju lahko spremljali spektakel s kar desetimi goli in dvema hat trickoma. Brayden Schenn in Pavel Bučnevič sta v soboto vsak dosegla po tri gole za zmago gostujoče ekipe St. Louis Blues, ki je domačo zasedbo Colorado odpravila s kar 8:2.