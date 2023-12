Naši risi se hitro lahko vrnejo med najboljše na svetu

V nadaljevanju preberite:

Matjaž Rakovec je kot kranjski župan seveda pomemben in zanimiv sogovornik. Tako smo se z njim pogovarjali tudi o prihodnosti športne infrastrukture v gorenjski metropoli. Toda rdeča nit se je sukala okrog slovenskega hokeja, saj je že 13let predsednik domače krovne hokejske zveze. Kako gleda na novi rod, ki se je v teh dneh izkazala na SP za mlade na Bledu? Kako se zdaj ozira k neuspehu risov v Rigi in slovesu od reprezentančne klopi Matjaža Kopitarja? Kaj si misli o novem boju zavrnitev med elito ter nato o kvalifikacijah za OI? Kako gleda na nove zaplete pri jeseniškem klubu in koliko natančno je bilo minusa po lanskem tivolskem SP skupine B?