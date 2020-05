Naslednji teden priprave za železarje

Jesenice - Podobno kot številne športnike pri nas je tudi igralce in štab jeseniškega hokejskega kluba razveselila novica o zasuku v državi in dovoljenju za treninge tako v ekipnih panogah kot tudi posamičnih. V Podmežakli bodo tako naslednji teden začeli skupne priprave za naslednjo sezono, pred katero so se sicer tudi v dneh strogih ukrepov proti koronavirusu zelo temeljilo lotili načrtov in sestavljanja moštva.



Z novo pogodbo so včeraj na seznam za zimo 2020/21 uvrstili tudi 23-letnega Gašperja Glaviča, otroka domače hokejske šole in novembra na turnirju v Latviji prvič doslej reprezentanta. Ob tem je trener Mitja Šivic poudaril: "Značajsko je zelo močan in je eden vodilnih v moštvu, zna potegniti voz za sabo in se postaviti za soigralce." Krilni napadalec je sicer pet let pri udarni zasedbi Jesenic, ob novem podpisu pogodbe pa je dejal: "Marsikaj sem se že naučil od starejših igralcev, še posebej v prvih sezonah, ko sem bil z naskokom najmlajši pri ekipi."