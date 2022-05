Naslov najboljšega hokejista v Tivoliju romal na pričakovani naslov

Po koncu svetovnega hokejskega prvenstva divizije I (skupina A) v Ljubljani so izbrali tudi najboljše posameznike in prvo šesterko tekmovanja. Najkoristnejši igralec je slovenski napadalec Žiga Jeglič, v idealni postavi so trije Slovenci.

Nagrado za najboljše posameznike SP, ki jih je izbralo vodstvo tekmovanja, so dobili Litovec Mantas Armalis (vratar), Madžar Nandor Fejes (branielc) in Slovenec Žiga Jeglič (napadalec). V izboru novinarjev je Jeglič dobil tudi priznanje za najkoristnejšega igralca (MVP) turnirja.

V idealni postavi trije Slovenci

V idealni postavi pa so poleg Jegliča še slovenski vratar Gašper Krošelj, branilca Nerijus Alisauskas (Litva) in Won Jun Kim (Južna Koreja) ter Madžar Csanad Erdely in Slovenec Miha Verlič (napadalca).