Navijači pričakujejo, da Jesenice vedno zmagujejo

Na hokejskih Jesenicah smo se pogovarjali z Anžetom Pogačarjem, že 8 let prvim operativcem kluba, pri katerem so ob koncu prejšnjega tedna napolnili dvorano v finalu alpske lige z Asiagom iz Italije. Govoril nam je o težavah ravnokar končane sezone, lanskem odlivu 17 članov kluba in novem strahu, da bi moštvo spet ostalo brez udarnih adutov. Spregovoril je tudi, kdo je bil zanj najboljši železar v končnici ter ali bo še vztrajal pri klubu ...