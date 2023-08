Verjamem v podvig naših zmajev danes v Stožicah

V nadaljevanju preberite:

Prvič v tem poletju je v Tivoliju zadišalo po novi hokejski sezoni. Začele so se namreč priprave zmajev za novo sezono v ICEHL, mi smo se pogovarjali z Žigo Pancetom, otrokom Tivolija in ljubljencem navijačev. Kako je preživel počitnice, kaj je počel na in ob morju? Kako se spominja zadnje sezone, kaj pravi o odhodu Matjaža Kopitarja iz reprezentance? Bo Žiga drevi v Stožicah med številnimi privrženci nogometašev Olimpije?