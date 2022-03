Nedolžen športnik ali diktatorjev apologet

V nadaljevanju preberite:

V teoriji šport in politika ne bi smela imeti veliko skupnega, realnost je žal zelo drugačna. Ko se zgodi vojna, se meje še bolj zamegljijo. Ruski športniki so ob Putinovi invaziji na Ukrajino čez noč postali persone non grate v mednarodni športni skupnosti. V največji državi na svetu je brez dvoma zvezdnik številka 1 Aleksander Ovečkin. Doslej je bil vnet privrženec predsednika Vladimirja Putina, zaljubljenca v hokej, zato se je nanj zgrnil velik pritisk Zahoda, naj svojemu vodji pomaga najti zdravo pamet.