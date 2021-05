Nekdanji adut Jesenic sijajen na SP

V domačih hokejskih krogih ob tem koncu tedna seveda najbolj odmeva uvodna finalna tekma slovenskega prvenstva z zmago Jesenic v Ljubljani, onstran Atlantika pa je nase vnovič opozoril Anže Kopitar, tokrat z golom odločitve za zmago Los Angelesu proti Anaheimu. Toda ob vsem tem je podčrtan tudi učinek Francesca Pinellija na svetovnem prvenstvu hokejistov do 18 let.

Kajpak temu kanadskemu upu pri nas prav posebne pozornosti med udeleženci prvenstva v zvezni deželi Texas ne bi namenjali, toda ker je sredi sezone okrepil SIJ Acroni Jesenice in se pri priči na tekmah alpske lige predstavil v lepi luči, ga zdaj poznamo tudi pri nas. Železarje pa je predčasno zapustil prav zaradi reprezentančnega zbora za to SP, na katerem zdaj prav blesti.



Že po lepem uvodnem učinku, ko je k rekordno visoki zmagi Kanade proti Švedski z 12:1 prispeval gol in dve podaji, je bil v drugem nastopu proti Švici še učinkovitejši. Kanada je zmagala s 7:0, Pinelli pa se je trikrat vpisal med strelce ter še enkrat med podajalce. »Poskusil bom ostati pozitiven in nadzorovati stvari, ki jih na ledu obvladam,« je dejal po lepem večeru dober znanec slovenskih ledenih ploskev in eden najbolj zvenečih upov za letošnji nabor NHL.

