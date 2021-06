Nekdanji selektor bo spet vodil Jeseničane

Nekdanji selektor slovenske hokejske reprezentance Nik Zupančič se vrača na trenersko klop železarjev, je sporočil HDD Sij Acroni Jesenice, ki je v minuli sezoni osvojil naslov državnega prvaka. Zupančič bo na trenerskem položaju zamenjal Mitjo Šivica, ki je po koncu minule sezone odšel v ljubljansko Olimpijo.



Zupančič je bil trener jeseniške ekipe v sezonah 2014/15 in 2016/17, ko je skupaj s takratno ekipo v Podmežaklo prinesel novi zvezdici. V zadnjih sezonah je deloval v tujini, kjer je vodil avstrijski Feldkirch, zadnji dve sezoni pa poljsko Unio.

»Vem, kakšno tradicijo ima hokej na Jesenicah«

»Občutki so pozitivni. Vem, kako klub deluje in kakšno tradicijo ima hokej na Jesenicah. Kljub temu, da sem zadnjih nekaj let delal v tujini, sem vedno spremljal dogajanja na domači hokejski sceni. Ekipa Jesenic je bila vedno konkurenčna in v boju za najvišja mesta v alpski ligi in v domačem prvenstvu. Z osvojitvijo naslovov državnih in pokalnih prvakov je klub dokazal, da se igralci dobro razvijajo in napredujejo. Delati v takem okolju je meni kot trenerju velik izziv,« je ob vrnitvi v jeseniški klub dejal 52-letni Zupančič.

