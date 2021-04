Nekdanji železar Pinelli blestel na premieri

Na Jesenicah v pričakovanju petkovega začetka finalnega dvoboja za naslov državnih hokejskih prvakov marsikdo ne more pozabiti čudežnega kanadskega najstnika Francesca Pinellija. Ta je namreč sredi te sezone okrepil Jesenice, nato pa predčasno zaradi reprezentančnega zbora za mladinsko svetovno prvenstvo moral odpotovati domov. In dejansko mu je zdaj že na prvi tekmi, na kateri je Kanada kar z 12:1 ugnala Švedsko, pripadla zelo vidna vloga. Švedi doslej tako visokega poraza na mladinskih prvenstvih še niso doživeli, med »krivci« za njihov polom pa je tudi nekdanji železar.



Pinelli se je namreč odrezal z odlično igro ter prispeval gol in dve podaji. »Na tej tekmi smo uspešno uveljavili svoj sistem, seveda pa sem si na jasnem, da na vsaki tekmi ne bomo mogli igrati tako prepričljivo,« se dobro zaveda ta novi veliki up kanadskega hokeja, ob tem pa zrelo podari: »Najbolj pomembno se bo držati svojega načrta ter se med seboj veliko pogovarjati.«

