Nemec junak kanadske bitke

Hokejisti Edmontona so prvi finalisti zahodne konference v NHL. V Calgaryju so davi po podaljšku ugnali domačo ekipo s 5:4 in se s 4:1 v zmagah uvrstili v finale. Tam bodo igrali z boljšim iz dvoboja med St. Louisom in Coloradom.

Tekmo v Edmontonu je v šesti minuti podaljška odločil Connor McDavid. V napetem obračunu so gledalci kar sedem golov videli v drugi tretjini, ko je bil izid že izenačen na 4:4, zadnji del pa ni prinesel spremembe, zato je zmagovalca odločil dodatni del.

V vrstah Edmontona, ki se je prvič po letu 2006 prebil v konferenčni finale, takrat je izgubil veliki finale za Stanleyjev pokal proti Carolini, je posebej izstopal Nemec Leon Draisaitl, ki je dosegel kar štiri podaje. Zach Hyman je dosegel gol in podajo, vratar Mike Smith pa je zbral kar 32 obramb. Na drugi strani je gol in podajo dosegel Mikael Backlund.

Na vzhodu nasprotnika že čakajo branilci naslova Tampa Bay Lightning. Po petih tekmah Carolina, ki je ponoči ugnala New York Rangers s 3:1, vodi s 3:2 v zmagah.

Za zmagovalce so zadeli Vincent Trocheck, Teuvo Teravainen in Andrej Svečnikov. Antti Raanta je zbral 26 obramb. Častni gol za New York je dosegel Mika Zibanejad.