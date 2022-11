Niz šestih tekem z vsaj točko končal eden od najslabših

Hokejsiti Los Angeles Kings so v NHL z 1:4 izgubili v Vancouvru. Slovenski kapetan pri moštvu iz Kalifornije Anže Kopitar je v 21 minutah ostal brez točke. Kljub porazu je Los Angeles ostal četrti v ligi, ima 23 točk ter zaostaja le za Bostonom, New Jerseyjem in Vegasom.

Vancover je šele na 26. mestu med 32 ekipami lige, po šesti zmagi ima 15 točk. Dosegel je drugi zmago v nizu in končal serijo šestih tekem Kalifornjičanov, na kateri so ti osvojili najmanj točko.

Na edini tekmi večera v najmočnejši hokejski ligi na svetu je Brock Boeser dosegel svoja prva gola v sezoni, pred tem je imel devet podaj. Preostala gola domačih je zadel Elias Pettersson, po dve podaji pa sta zabeležila Andrej Kuzmenko in Quinn Hughes.

Vratar Thatcher Demko je zaustavil 37 strelov gostov, premagal ga je le Blake Lizotte, ko je v drugi tretjini znižal zaostanek na 1:2. Jonathan Quick je imel v gostujočih vratih 21 obramb.

Kralji bodo naslednjo tekmo igrali v noči na sredo po slovenskem času, ko bodo gostili New York Rangers.