Nepopustljivim zmajem se ni izšlo, orli izenačili serijo

Hokejisti SŽ Olimpije so na drugi tekmi četrtfinala lige ICEHL v Ljubljani izgubili proti VSV Beljaku s 3:4 (1:1, 1:2, 1:1), serija na štiri zmage je zdaj izenačena na 1:1.

SŽ Olimpija : VSV Beljak 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) – 1:1 Dvorana Tivoli, gledalcev 3700, sodniki: Piragić, Zrnič, Hribar, Zgonc. Strelci: 1:0 - Simšič (Leclerc, Piche, 4.), 1:1 - Flemming (Richter, Rauchenwald, 17.), 1:2 - Karlsson (Hughes, Joslin, 24.), 1:3 - Karlsson (Rauchenwald, Fraser, 28.), 2:3 - Leclerc (Murphy, Piche, 33.), 3:3 - Kapel (Čimžar, Robar, 43.), 3:4 - Kosmachuk (Shorfield, 58.)

VSV Beljak je po rednem delu lige osvojil drugo mesto, v četrtfinalu je nato za svojega tekmeca izbral Olimpijo. Ta mu je v Beljaku s 6:4 pokazala, da se ga ne boji, zelo dober boj pa je ponovila v Ljubljani. Trikrat je izkoristila številčno premoč na ledu, bila večji del tekme boljši, predvsem pa nevarnejši tekmec, a vse to ni pomagalo, da bi povedla z 2:0 v zmagah. Avstrijci so odločilen gol dosegli v 58. minuti, ko je v polno zadel Scott Kosmachuk.

Olimpija se je vrnila po zaostanku. FOTO: Črt Piksi

Ljubljančani so na začetku tekme prevzeli pobudo. Hitro so dobili tudi priložnost, da dosežejo gol z igralcem več, v četrti minuti so jo izkoristili. Po lepi akciji in podaji Sebastiena Leclerca je lep gol dosegel Nik Simšič. Domači so imeli v prvem delu še enkrat priložnost v power playu, niso je izkoristili, v zaključku akcij so bili nekajkrat nenatančni, za kar je sledila kazen. Beljačani so iz edine priložnosti v prvem delu v 17. minuti srečno izenačili, po strelu Marca Richterja je vratar Žan Us plošček odbil, a le do Bretta Flemminga, ki ga je nato preigral in plošček poslal v mrežo.

Tudi na začetku druga dela so domači izpeljali nekaj nevarnih akcij, toda natančnega zaključka ni bilo. Drugače je bilo na drugi strani, Beljačani so izpeljali dve vrhunski, šolski akciji, v katerih so povsem izigrali domačo obrambo, obe je končal švedski napadalec Anton Karlsson.

Jaka Sodja bi lahko v 32. minuti zaostanek spet nižal, a po podaji Aleša Mušiča ob igralcu več na igrišču iz neposredne bližine ni našel poti mimo finskega vratarja. A ob novi številčni premoči je Olimpiji to vendarle uspelo, s strelom pod prečko je bil natančen Leclerc. Nekaj kriznih minut gostiteljev je minilo, izvedli so nov pritisk ne tekmečeva vrata, toda Mušič, Simšič in soigralci, ki so se znašli v ugodnih položajih za zadetek, izida do odhoda na drugi odmor niso spremenili.

Izidi, četrtfinale: Orli Znojmo - Salzburg 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) (Salzburg vodi z 2:0 v zmagah) KAC Celovec - Vienna Capitals 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) (izid v zmagah je izenačen na 1:1) Pustertal - Fehervar 2:6 (2:2, 0:1, 0:3) (Fehervar vodi z 2:0 v zmagah) SŽ Olimpija - VSV Beljak 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) (izid v zmagah je izenačen na 1:1).

Uvod v tretjino je utišal dobro popolnjeno dvorano Tivoli, v kateri je bilo tudi veliko gostujočih navijačev. Tadej Čimžar je ob ogradi naletel na enega od tekmecev, ki je obležal na ledu in so ga morali z rešilnim avtomobilom odpeljati v bolnišnico. Ker so se gosti po domnevnem pravilnem naletu želeli pretepati, so si prislužili izključitev, številčno premoč pa je v izenačenje pretvoril Rok Kapel.

V Tivoliju je bilo odlično vzdušje. FOTO: Črt Piksi

Če so bili gostitelji do takrat boljši tekmec, pa to ne velja za zaključek tekme. V njem so bili bolj prepričljivi gosti, Us je nekajkrat rešil Olimpijin gol, enkrat mu je pomagala tudi vratnica, v 58. minuti pa je Beljak dobil buli, plošček je prišel do Kosmachuka, ki je z močnim ter natančnim strelom zadel cilj in svoji ekipi zagotovil izenačenje na 1:1 v zmagah.

Zmaji so sicer še enkrat pritisnili, zamenjali vratarja s šestim igralcem, Žiga Pance je imel zadnjo priložnost, toda ostalo je 3:4.

Tretja tekma bo v nedeljo v Beljaku.