New York Rangersa na Floridi do vodstva v zmagah

Hokejisti moštva New York Rangers so v finalu vzhodne konference v NHL v gosteh premagali Florido po podaljšku s 5:4 in povedli z 2:1 v zmagah. Z zmago so si vrnili prednost domačega igrišča na morebitni sedmi tekmi.

Pri gostih sta blestela Alexis Lafreniere in Barclay Goodrow, ki sta dosegla po dva gola, zmago pa jim je šele v šesti minuti podaljška zagotovil Alex Wennberg.

Za domače je ob igralcu več v prvi tretjini zadel Sam Reinhart za 1:0 in 2:2. V drugem delu so gostje iz New Yorka povedli s 4:2, a sta Aleksander Barkov in Gustav Forsling že do 50. minute izenačila in ekipi sta igrali dodatni del.

»To je delo ekipe. Ni pomembno, kdo je junak tekme, kdo je dal odločilni gol. Vsi smo se borili za to zmago in drug za drugega. Tudi sam pred tem nisem zbral veliko strelskih točk, a smo ekipa in vse, kar dosežemo, dosežemo skupaj,« je po tekmi dejal strelec odločilnega gola Wennberg, nekdanji igralec Floride, ki je v odločilni akciji preusmeril plošček po strelu Ryana Lindgrena.

Pri New Yorku je blestel tudi vratar Igor Šesterkin, ki je ob štirih prejetih golih zbral kar 33 obramb. Njegov rojak Sergej Bobrovski je bil manj uspešen, saj je tekmecem ubranil le 18 od skupno 23 strelov.

Moštvi bosta spet igrali v noči na sredo. Vsaj zaenkrat pa je še vedno veliko vprašanje, kdo bosta velika finalista lige v sezoni 2023/24. Danes se bo namreč nadaljeval finale zahoda med moštvoma Edmonton in Dallas, kjer je izid po dveh tekmah izenačen na 1:1.