New York zajema sapo in ogroža Tampo

Ljubljana - Hokejisti moštva New York Islanders so na peti tekmi finala vzhodne konference severnoameriške lige NHL premagali Tampa Bay po dveh podaljških z 2:1 in zaostanek znižali na 2:3 v zmagah. Ekipi v koronskem mehurčku v kanadskem Edmontonu igrata na štiri zmage.



Junak dvoboja je bil Kanadčan Jordan Eberle, ki je New Yorku zmago zagotovil v 13. minuti drugega dodatnega dela. Pred tem je New York povedel v 16. minuti z golom še enega Kanadčana Ryana Pulocka, ki je izkoristil prednost igralca več na ledu. Za Tampo je v 24. minuti izenačil Šved Victor Hedman.



V končnici se je Tampi nasmihal preboj v veliki finale, saj je bil Anthony Beauvillier zaradi igranja z visoko palico izključen kar za štiri minute. Kazen se je iz zadnje tretjine prenesla še v prvi podaljšek, a je izid ostal nespremenjen. Vnovič je namreč blestel ruski vratar v vrstah New Yorka Semjon Varlamov, ki je zbral kar 38 obramb.



Na drugi strani je Andrej Vasilevskij zbral 22 obramb, kar priča o veliki terenski premoči Tampe.

Šesta tekma bo na sporedu v četrtek. New Yorku pa kaže vse bolje, saj je v konferenčnem finalu zaostajal že z 0:3 v zmagah, zdaj pa nepremagljiv postaja Varlamov, ki je na prejšnji tekmi za prvo zmago zbral 36 obramb.