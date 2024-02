New York zmagal kar dvakrat, Anže Kopitar na led v nedeljo

V ligi NHL nadaljujejo redni del sezone po koncu tedna, ki je bil v znamenju tekme zvezd All Star. Ponoči sta bili na sporedu dve tekmi, na obeh sta slavili ekipi iz New Yorka. Islanders so s 3:2 premagali Toronto, Rangers pa so bili boljši po podaljšku z 2:1 proti Coloradu.

V derbiju najboljših ekip metropolitanske in centralne skupine so bili boljši hokejisti NY Rangers. Odločilni zadetek v drugi minuti podaljška je prispeval Alexis Lafreniere. Zadel je tudi Artemi Panarin, Jonathan Quick pa je zaustavil 31 strelov in pomagal Rangersom do druge zaporedne zmage.

V Torontu se domačim ni izšlo po načrtu

Nathan MacKinnon je zadel za Colorado, ki so pred tem zmagali trikrat zaporedoma. Aleksander Georgiev je končal s 27 obrambami. »To je bila velika zmaga proti res dobri ekipi. Želeli smo igrati boljšo obrambo in mislim, da smo res dobro opravili,« je bil vesel Lafrenier.

V Torontu pa se ni izšlo za domačo zasedbo. Gostje iz New Yorka so bili podjetnejši že na začetku tekme, ko je v 11. minuti za vodstvo 1:0 zadel Mathew Barzal. A je že takoj na začetku druge tretjine obrambo gostov presenetil Mitchell Marner za izenačenje na 1:1.

Kyle MacLean je dve minuti kasneje gostom priigral novo vodstvo (2:1). V zadnji tretjini je John Tavares proti nekdanjemu moštvu zabil za novo izenačenje 2:2 ob številčni premoči. A je pobuda ostala na strani Otočanov, ki so imeli zadnjo besedo na tekmi. Za zmago je dobri dve minuti pred koncem zadel Pierre Engvall.

Kopitar in soigralci šele v nedeljo

Hokejisti Los Angelesa ponoči niso igrali in še lep čas bo tako. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar in soigralci bodo namreč sprejeli naslednji izziv šele v nedeljo ob 4. uri po slovenskem času, ko bodo v dvorani Crypto.com arena gostili hokejiste Edmontona.