Nezbranost odnesla prvi plen

Slovenska hokejska reprezentanca je v mednarodni turnir na jeseniškem ledu vstopila s porazom. S 3:2 jo je ugnala Francija, ki bo najbrž tudi zelo huda tekmica risov na pomladnem SP skupine B v Ljubljani. V petek se bo v Podmežakli (19.00) naša izbrana vrsta pomerila z Belorusijo.

»Naj si nihče ne misli, da bomo mi zdaj doma kar pridrsali na led in se uvrstili v skupino A svetovnega hokeja,« je poudaril na novinarski konferenci slovenski selektor Matjaž Kopitar in prav te besede so se nam pogosto prepletale v spominu med sinočnjo uvodno predstavo naših risov. Očitno bo prav med tema dvema ekipama boj za vizum najvišjega razreda zelo hud. In po vsem videnem sinoči kot tudi dolgoletni stalnosti galskih petelinov med svetovno elito, neprekinjeno med letoma 2008 in 2019, si je treba priznati, da bi pomladi vlogo favorita lahko namenili izbrani vrsti selektorja Philippa Bozona, nekoč tekmeca Matjaža Kopitarja na ledeni ploskvi.

Slovenija: Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Strelci: 1:0 – Sodja (Ograjenšek, Svetina, 8), 1:1 – Maia (14 – PP), 1:2 – Gallet (Maia, 20), 2:2 – Šturm (Crnović, 34), 2:3 – Colotti (Douay, 42). Slovenija: Us, Usnik; Crnović, Magovac, Simšič, Kuralt, Ograjenšek; K. Čepon, Logar, Čimžar, Jezovšek, Tomaževič; Stojan, Urukalo, Šturm, Koblar, Kalan; M. Čepon, Kapel, Predan, Sodja, Svetina. Belorusija: Avstrija 3:2 (po podaljšku)

Res pa je, da se bo Slovenija doma postavila odločno, upati je kajpak ob podpori s polnih tribun. Prav tekma s Francijo bo njena uvodna na prvenstvu v dvorani Tivoli. »Dotlej je še dovolj časa, zagotovo bosta obe ekipi drugačni kot zdaj, seveda bo tudi pritisk drugačen, kot je v teh dneh na pripravljalnem turnirju,« je dejal po četrtkovem porazu Kopitar.

Po uvodni tretjini ni bil navdušen nad pretirano zadržano igro risov, predvsem gol za 1:2 je bil zelo poceni, v zadnji sekundi igre s povsem osamljenim Hugom Galletom pred vrati Žana Usa. Slednji je bil sicer tudi sinoči zanesljiv, jutri pa bo priložnost v vratih proti Belorusiji (19.00) dobil Val Usnik. Luka Gračnar je s povišano telesno temperaturo, a z negativnim testom PCR, že zapustil reprezentančni tabor.

V drugi in tretji tretjini so bili risi bolj ustvarjalni, zadeli dvakrat (tako za Jako Šturma kot Jako Sodjo sta bila to prva gola pri reprezentanci), a brez vidnejše učinkovitosti jutri proti čvrsti beloruski obrambi ne bo šlo.