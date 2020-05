NHL: končno spet vrnitev na led

Los Angeles - Vodstvo severnoameriškega hokejskega tekmovanja NHL načrtuje vrnitev na treninge v manjših skupinah v začetku junija, so sporočili iz vodstva. V prvi fazi naj bi bilo glede na priporočila zdravstvenih oblasti na ledu hkrati največ po šest igralcev, so dobili navodila pri klubih.



Ob tem na ledu ne bi smel biti nihče drug, tudi trenerji ne. Prvi treningi bodo za vse prostovoljni, prav tako bodo morali vsi nositi maske na obrazu, razen tedaj, ko bodo vadili na ledu.



Vodstvo NHL, ki je zaradi pandemije koronavirusa ustavljeno od 12. marca, natančnega datuma vrnitve in načina, kako bi končali tekmovanje v tej sezoni, ni navedlo. Tako pa vse skupaj ostaja uganka tudi za našega asa Anžeta Kopitarja, kapetana moštva Los Angeles Kings, ki je od začetka pandemije ostal v Kalforniji, ohranjal telesno pripravljenost doma, potem ko so pri klubu, podobno kot drugod po NHL, zaklenili osrednjo ledno dvorano svojega centra za trening.