Nobenih dvomov ni več: Olimpija v ICEHL

Od današnjega popoldneva ni več nikakršnih dvomov: hokejisti SŽ Olimpije bodo v naslednji sezoni igrali v najmočnejšem klubskem tekmovanju na regionalnih ledenih ploskvah. Iz vrha ICEHL oz. nekdanje EBEL so namreč sporočili, da so vsi trije novo prijavljeni klubi za sezono 2021/22 – poleg Olimpije še Brunico in Znojmo – izpolnili denarne pogoje, tako da bo poslej ta liga štela 14 moštev. Znojmo se vrača v to druščino, med katero je nekoč (med letoma 2007 in 2017) igral nekdanji ljubljanski hokejski klub in največji uspeh dosegel v svoji prvi sezoni 2007/08 z uvrstitvijo v finale, v katerem je nato po šestih tekmah izgubil s favoriziranim Salzburgom.



Tudi pri tej novi Olimpiji ne skrivajo visokega cilja uvrstitve v končnico, obenem se seveda veselijo zanimivih tivolskih večerov od septembra naprej. Zdaj pa je pred zmaji – tako kot tudi pred jeseniškimi železarji – priprava na izločilne boje v tej sezoni alpske lige. Slovenski moštvi imata po rednem delu štartni številki 1 in 2, končnica se bo začela prihodnjo soboto, 27. marca.

