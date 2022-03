Nočna mora za Kopitarja in soigralce, Boston pa v sedmih nebesih

Od nepozabnega februarja, v katerem so izgubili le eno tekmo, so se hokejisti Los Angeles Kings poslovili z visokim porazom na domačem ledu. Boston Bruins so z goloma Jaka DeBruska, prvega je dosegel že po 61 sekundah igre, drugega pa v 14. minuti, dobili prvo tretjino, DeBrusk pa je na začetku druge ponovil vajo z golom po 53 sekundah. Ko je z igralcem več na ledu zadel še Patrice Bergeron v 32. minuti, upanja za kralje ni bilo več, Taylor Hall je neusmiljeno polnjenje kalifornijske mreže nadaljeval že dobro minuto kasneje za 0:5, do konca tekme pa je bilo še več kot 27 minut.

Jonathan Quick je takrat prepustil mesto Calvinu Petersnu, ki ni uspel zakleniti svojih vrat, saj je z igralcem več na ledu uspel zadeti še Erik Haula v 51. minuti, v 54. je Finec povišal že na 0:7. Quick bi že pri prvem strelu DeBruska, ki je zadel po hitrem protinapadu s precejšnje razdalje, lahko bolje posredoval, po hudi napaki Mikeyja Andersona, ki je pred lastnim vratarjem izgubil posest, pa je po sicer silovitem strelu DeBruska iz zapestja Quicku plošček iz lovilke ušel v mrežo. Hattrick je Kanadčan zaokrožil s hrbtom obrnjen proti vratom, ko je s sicer precej visoko dvignjeno palico preusmeril strel Bergerona mimo spet nemočnega Quicka. Bergeron je nato zadel z bližine modre črte, Hall pa po hitrem protinapadu med nogama legendarnega losangeleškega čuvaja mreže.

Na pragu rekorda NY Rangers

Kralji so nazadnje sedem golov prejeli na začetku sezone, natančneje oktobra v St. Louisu, ko so izgubili s 3:7, kar je bil do tega trenutka tudi najvišji poraz v sezoni. Kopitar in soigralci so po poročanju STA sicer še na 21. tekmi zapovrstjo imeli več strelov od tekmeca (rekord je 22 tekem, držijo ga New York Rangers iz leta 1971), Boston je zmagal petič zapovrstjo, Los Angeles, ki prvič po 30 tekmah ni dosegel gola, pa je prekinil tako dolg niz zmag.

»Razburjeni smo. Nikoli si ne želiš tako visokega poraza. Moramo se pogledati v ogledalo in se naučiti nekaj iz vseh napak. Smo pa pred tem imeli dober niz, tako da moramo ostati pozitivni, se jutri vrniti na led in se pripraviti na nadaljnje izzive,« je za lakingsinsider.com povedal Alex Iafallo. Kralje naslednja tekma čaka v noči na četrtek, ko bodo gostovali v Dallasu.

New Jersey Devils so s s sedmimi različnimi strelci s 7:2 v gosteh premagali Vancouver Canucks, Toronto Maple Leafs pa so s 5:3 ugnali Washington Capitals. Pri poražencih je podajo vpisal Aleks Ovečkin, s 64 točkami osmi strelec lige, prva sta Edmontonov Connor McDavid ter član Florida Panthers Jonathan Huberdeau s po 75 točkami.