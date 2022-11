Nočne more za SŽ Olimpijo je vendarle konec

Hokejisti SŽ Olimpije so v dvoboju 17. kola ICEHL premagali ekipo Vorarlberg s 6:2 (2:2, 3:0, 1:0) in prekinili niz štirih zaporednih porazov.

Na ledu se sicer ni začelo po željah 2200 navijačev, ki so se danes spet zbrali v večjem številu kot na zadnjih tekmah v Tivoliju. Gostje so namreč v 10. minuti izkoristili že svojo prvo pravo priložnost za vodstvo. A odgovor je bil hiter, saj so že dve minuti pozneje domači izenačili z golom Jake Sodje. Igralci s Predarlškega so vnovič ekspresno povedli, že pred koncem prvega dela pa je za novo izenačenje s prvim zadetkom v ligi poskrbel Tine Klofutar.

V drugi tretjini so Ljubljančani dolgo trli, na koncu pa tudi strli tekmece. Tri domiselne akcije so se končale z goli, ki so bili plod dela celega napada, strelci pa so bili Miha Zajc, Chris Dodero in Žiga Pance. V zadnjem delu so gostitelji zabili še en gol, končni izid je postavil Dodero.

V naslednjem krogu, zadnjem pred premorom za reprezentančno akcijo, ko bo Slovenija naslednji teden igrala na turnirju v Budimpešti, bodo Ljubljančani v nedeljo gostovali v Beljaku.