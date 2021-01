Nocoj derbi, jutri v Tivoliju brez hokeja

Pogosto v zadnjih mesecih razmišljamo, kako lepo bi bilo, ko bi med drugim zlasti ob tistih najodmevnejših športnih dogodkih neposredno na prizoriščih uživali tudi gledalci in tako bi bilo tudi drevi ob 20. uri, ko bosta prvič v novem koledarskem letu palice prekrižali moštvi Jesenic in Olimpije.



Veliki slovenski hokejski derbi že dolga desetletja privablja posebno pozornost, ni dvoma o tem, da bi bilo v prazničnem ozračju dvorane Podmežakla na Jesenicah danes prav živahno. Toda tako bodo morali ljubitelji hokejske igre ostati doma, lahko pa si prenos tekme ogledajo na programu Š1.



Tekma bo tako kot nazadnje v Tivoliju, ko so se po ogorčenem boju ljubljanski zmaji veselili zmage z 2:0, štela za točke državnega prvenstva, dvoboja v alpski ligi sta kluba premaknila na zadnji teden rednega dela v marcu, torej tik pred začetkom končnice, v upanju, da se bodo takrat gledalci že lahko vrnili na tribune.



Pred Olimpijo pa je bil sicer zelo živahen prvi januarski vikend, saj bi se jutri morala pomeriti še doma z Lustenauom. Toda to tekmo alpske lige je vodstvo tekmovanja prestavilo zaradi okužbe s koronavirusom pri avstrijskem moštvu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: