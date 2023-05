Norvežani, prvi tekmeci po meri za Slovence, so v prednosti

Slovenska hokejska reprezentanca na svetovnem prvenstvu skupine A je ob 15.20 začela tretjo tekmo. Po Švicarjih (0:7) in Kanadčanih (2:5) so tekmeci Norvežani. Skandinavci so na papirju prvi nasprotniki, proti katerim bi Slovenci lahko presenetili in osvojili prvo točko. Po dveh tekmah le Slovenci še niso osvojili točke.

Zmerni optimizem v slovenskem taboru je sprožila obetavna predstava proti hokejski velesili št. 1. Selektorja Matjaža Kopitarja so zmotila sodniška merila, ki so praviloma v škodo manjših reprezentanc, kakršna je Slovenija. Priložnost za sedmo mesto v skupini bodo slovenski hokejisti iskali še v tekmah proti Slovakom in Kazahstancem.

V predtekmovalni skupini B Slovence v četrtek čaka dvoboj s Češko, v petek z domačo zasedbo Latvije, v nedeljo pa še Slovaška. Zadnji tekmec v skupini bo Kazahstan v ponedeljek, 22. maja.

Izid: Slovenija – Norveška 0:1 (0:1; Berg Poulsen 15.); vrstni red: Kanada 6, Švica, Češka in Slovaška po 3, Kazahstan 2, Norveška 1, Latvija in Slovenija 0.

Prve minute so minile v slovenski premoči. Jan Urbas in Rok Tičar sta imela res lepi priložnosti, a sta streljala mimo vrat. Norvežani so po petih minutah prevzeli vajeti igre v svoje roke in stopnjevali pritisk, ki so ga kronali z golom v 15. minuti. Po dolgi podaji je z leve strani v našo tretjino zadrsal Berg-Paulsen in z močnim strelom premagal Gašperja Krošlja. V zadnjih minutah so imeli Slovenci še igralca več na ledu, a so se tekmeci ubranili in v drugo tretjino šli z minimalno prednostjo.