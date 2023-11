Nov mejnik kralja Anžeta Kopitarja

Los Angeles Kins so v NHL v gosteh premagali zadnje prvake Stanleyjevega pokala s 4:1. Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v mestu greha dosegel 400. gol v najmočnejši hokejski ligi na svetu, za zanesljivo zmago nad Las Vegasom je prispeval tudi podajo.

Kopitar je 12 sekund pred koncem tekme v T-Mobile Areni v Las Vegasu dosegel svoj 400. gol v ligi NHL, kar je v zgodovini kalifornijskega kluba doslej uspelo le Lucu Robitaillu (557), Marcelu Dionneju (550) in Daveu Taylorju (431).

Hrušičan je igral 19:25 minute in bil podajalec pri prvem golu kalifornijske ekipe, ki ga je dosegel Šved Adrian Kempe. V nadaljevanju so kralji dosegli še dva gola z igralcem več na ledu, med strelce sta se vpisala Trevor Moore in Pierre-Luc Dubois.

Pri današnjih zmagovalcih iz Kalifornije je blestel tudi kanadski vratar Cam Talbot, ki je zaustavil 37 strelov domačih igralcev, »kapituliral« je le v 55. minuti po strelu Šveda Williama Karlssona.

Kalifornijska ekipa je dosegla sedmo zmago v nizu v gosteh, na zadnjih sedmih tekmah pa že šesto zmago. Trenutno je z 18 točkami na visokem tretjem mestu v zahodni konferenci, pred njimi so le hokejisti iz Las Vegasa s 23 in Vancouvra z 19 točkami.

Los Angeles Kings bodo naslednjo tekmo igrali v noči na petek, ko bodo doma gostili Pittsburgh, ki so z desetimi točkami na dnu razpredelnice v vzhodni konferenci.