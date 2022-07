Nova okrepitev v Tivoli prihaja s sončne Floride

Pogodbo je podpisal napadalec Joseph Garreffa, ki je pretekli dve sezoni igral v severnoameriški ligi ECHL.

»Joseph Garreffa je mlad in ekstremno hiter, eksploziven, ofenzivno usmerjen igralec, hkrati pa je lačen golov in ofenzivnih napadov. Zelo dober je v igri z igralcem več. Z njim dobivamo igralca, ki ve, zakaj pri tako mladih letih prihaja v Evropo in pri nas bo to lahko dobil. Še pred dvema letoma je igral v najboljši mladinski ligi na svetu in številke govorijo same po sebi, je dejal glavni trener Ljubljančanov Mitja Šivic.

V ligi ECHL je igral za floridsko ekipo Orlando Solar Bears.

»Zame je pomembno, da vem, zakaj pri tej ekipi ni dosegel takšnih številk kot v drugih ekipah v ECHL. Mislim, da bo pri nas lahko velika dodana vrednost, saj je mlad in motiviran, zagotovo pa bo potreboval nekaj časa, da se privadi na evropski sistem. Dobivamo igralca, od katerega lahko zelo veliko dobimo,« dodaja Šivic.