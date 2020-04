Nova pogodba za Vladimirja Krikunova

Moskva

Leta 2014 je gostoval v Sloveniji z reprezentanco Belorusije. FOTO: Alešš Černivec/Delo

- Kadar na slovenski hokejski sceni omenimo, zdaj že 70-letnega trenerja v razširjeni ruski ligi (KHL), marsikdo zastriže z ušesi. Spomin najprej uide k nepozabni premierni sezoni v samostojnosti, 1991/092, ko je na klopi z Jesenicami osvojili prvi naslov slovenskih prvakov, nato je leto pozneje ubranil lovoriko v Podmežakli, pozneje pa našel izjemen izziv v Celju, kjer je le pomanjkanje denarja v okolju, ki je takrat vložilo predvsem v rokometni projekt, preprečilo, da ne bi na Štajerskem dosegli še kaj več od 3. mesta v državi. Pozneje je vodil tudi slovensko reprezentanco, po vrnitvi v domovino pa tudi rusko ter v prostoru nekdanje SZ še belorusko in kazahstansko. Bil je član tudi strokovnega štaba Latvije.Še naprej deluje v odmevni KHL, pred tremi tedni je praznoval 70. rojstni dan, zdaj pa je podpisal še za eno leto novo pogodbo pri Dinamu iz Moskve. "Ko sem po več ur na drsalkah skupaj s hokejisti, ne razmišljam o svojih letih," se je nasmehnil trener, čigar izjava o ukrepih v boju s koronavirusom je prejšnji mesec močno odmevala: "Zakaj ne bi igrali hokeja? Za igralce nas res ne more biti strah, to so mladi fantje. Če bo kdo zbolel, bom jaz na klopi. Jaz sem star, ne pa oni ..."Sicer pa so bili pri slovitem klubu, pri katerem je hokejsko šolo prestal tudi, že dolgo eden vodilnih zvezdnikov NHL, zelo zadovoljni s Krikunovom, zato so mu tudi v teh negotovih časih že ponudili novo pogodbo. Sezono KHL so sicer prekinili pred konferenčnim polfinalom, ko so se pri Dinamu močno veselili mestnega derbija s CSKA. "In če kdo, bi prav ta Dinamo s Krikunovom lahko ustavil zelo močno zasedbo CSKA," so ob novici o podpisu pogodbe omenjenega trenerja zapisali na spletni strani ruskega dnevnika Sport Ekspres.