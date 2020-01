Nova točka Kopitarja in zmaga Kraljev, sijajen gol finskega vratarja v NHL (VIDEO)

Pekka Rinne zadel prek celega igrišča

Ljubljana – Hokejisti moštva Los Angeles Kings so vendarle prekinili niz porazov v NHL. Po treh zaporednih porazih na domačem ledu so& Co. v gosteh s 5:2 (4:0, 0:2, 1:0) premagali Vegas Golden Knights.Za Kralje, ki so uvodno tretjino dobili kar s 4:0, so ob dvakratnem švedskem strelcu(v 20. in 60. minuti) v polno zadeli še Američan(14.) ter Kanadčana(16.) in(19.), ki mu je podal Kopitar. Slovenski kapetan je tako dosegel že 40 točk v tej sezoni (16+24), s katerimi zdaj na lestvici strelcev zaseda 37. mesto.Za Zlate viteze sta gola zabila Kanadčan(35.) in Američan(36.), ki sta vlila nekaj upanja gostiteljev, vendar je vse preostale poskuse gostiteljev zatrl vratar Los Angelesa, ki je zbral kar 43 obramb. Nič čudnega, da so 27-letnega Američana razglasili tudi za najboljšega igralca tekme.V vratih moštva Nashville Predators, ki so s 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) odpravili Chicago Blackhawks, pa je blestel. Izkušeni finski čuvaj mreže je ob 29 obrambah dosegel tudi gol, potem ko je 22 sekund pred koncem prek celega igrišča zadel prazna vrata domače ekipe.