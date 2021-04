Nova podaja za Anžeta Kopitarja, ki pridno zbira točke

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar tudi letos pridno zbira točke v NHL. Novo je v svojo statistiko vpisal tudi na tekmi s San Jose Sharks, ki so jo sicer Los Angeles Kings na svojem ledu izgubili z 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).



Kopitar je podal za prvi gol Kraljev, ki ga je v sedmi minuti zabil Američan Dustin Brown in poravnal rezultat na 1:1. Drugi zadetek je za gostitelje v 40. minuti za 2:2 dosegel Brownov rojak Trevor Moore. Za Morske pse so v polno zadeli Američana Kevin Labanc (5.) in Dylan Gambrell (56.) ter Kanadčan Evander Kane (36.).



Hokejisti Los Angelesa po drugem zaporednem porazu s San Josejem v zahodni skupini zasedajo predzadnje sedmo mesto – tik za tokratnimi tekmeci. Kopitar je na 36 tekmah zbral že 39 točk (osem golov in 31 podaj), s katerimi na lestvici zaseda 13. mesto. Na vrhu s 64 točkami kraljuje kanadski zvezdnik Connor McDavid (Edmonton Oilers, 22 golov + 42 podaj).



Drugi izidi: Boston Bruins : Pittsburgh Penguins 7:5 (0:1, 5:0, 2:2), Tampa Bay Lightning : Detroit Red Wings 2:1 (2:0, 0:0, 0:1), Nashville Predators : Chicago Blackhawks 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), Buffalo Sabres : New York Rangers 3:2 (1:1, 0:1, 1:0; 1:0) – po kazenskih strelih, New York Islanders : Philadelphia Flyers 3:2 (1:0, 1:0, 0:2; 1:0) – po kazenskih strelih, Carolina Hurricanes : Dallas Stars 2:3 (1:1, 1:1, 0:1), Florida Panthers : Columbus Blue Jackets 5:2 (0:0, 3:0, 2:2), Montreal Canadiens : Ottawa Senators 3:6 (1:2, 2:2, 0:2), Vegas Golden Knights : Minnesota Wild 1:2 (1:0, 0:0, 0:2), Colorado Avalanche : St. Louis Blues 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

