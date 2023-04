Anže Kopitar spet igral zelo vidno vlogo pri Kraljih

Hokejisti kluba Los Angeles Kings so doživeli še tretji zaporedni poraz, potem ko so morali po hudem boju pred svojimi navijači s 3:4 (0:0, 2:2, 1:2) priznati premoč igralcem moštva Colorado Avalanche, ki branijo lovoriko v NHL. Zelo vidno vlogo je na ledu Crypto.com Arene spet odigral slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki je bil podajalec pri vseh treh golih Kraljev.

Za domačo zasedbo, ki na tekmi ni niti enkrat vodila, sta sicer vse tri zadetke prispevala švedska asa: Adrian Kempe je bil natančen v 28. in 47. minuti, Viktor Arvidsson pa je v polno zadel v 33. minuti. Potem ko so se Kralji v zadnji tretjini približali na gol zaostanka (3:4), so poskušali vse, da bi izničili razliko, toda na koncu jim je zmanjkalo časa. Kopitar je na ledu prebil dobrih 21 minut in v tem času proti gostujočemu vratarju Aleksandru Georgijevu (skupaj 38 obramb) sprožil pet strelov.

Pheonix Copley, vratar Los Angelesa, je zbral 19 obramb. FOTO: Kelvin Kuo/Usa Today Sports

Za Plaz, ki se je s tem uspehom povzpel na tretje mesto zahodne konference, je dva gola, vštevši zmagovitega, dosegel švicarski reprezentant Denis Malgin (22. in 47.), med strelce pa sta se vpisala še Kanadčana Alex Newhook (23.) in Brad Hunt (42.). Los Angeles, ki si je že predčasno zagotovil nastop v končnici, je zdaj tri mesta za Coloradom.

Drugi izidi: Buffalo Sabres – Carolina Hurricanes 4:3, Detroit Red Wings – Pittsburgh Penguins 1:5, Dallas Stars – Vegas Golden Knights 2:1 – po kazenskih strelih, San Jose Sharks – Edmonton Oilers 1:6, Arizona Coyotes – Anaheim Ducks 5:4 – po podaljšku, Winnipeg Jets – Nashville Predators 2:0, Washington Capitals – Florida Panthers 2:4, Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 7:1, Columbus Blue Jackets – New York Rangers 0:4, Ottawa Senators – Tampa Bay Lightning 7:4, New York Islanders – Philadelphia Flyers 4:0, Minnesota Wild – St. Louis Blues 5:3, Boston Bruins – New Jersey Devils 2:1, Vancouver Canucks – Calgary Flames 3:2 – po kazenskih strelih.

Seattle Kraken - Chicago Blackhawks 7:3