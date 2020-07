Novi jeseniški predsednik prihaja iz zdravstva

Jesenice – Pri jeseniškem hokejskem klubu so še redki v ligaški športni srenji pri nas, ki ohranjajo več desetletij dolgo tradicijo prirejanja javnih občnih zborov s pravočasnimi vabili za medije, pokrovitelje in tudi privržence. Rdeča nit današnjega zasedanja (Podmežakla, 15.00) pa bo okrepljeno klubsko vodstvo, ki ga bo poslej vodil domačin Peter Bohinec, sicer znan obraz z zdravstvenega področja, saj je deloval tudi pri ministrstvu za zdravje ter sodeloval pri prenovi jeseniške urgentne postaje.



Potem ko je pri klubu odlično zastavil strokovno-strateške temelje nekdanji reprezentančni kapetan Marcel Rodman, gre pričakovati poslej v vodstvu še koga od nekdanjih risov. Dosedanji predsednik Anže Pogačar bo ostal v upravnem odboru kluba, pri katerem so s prenovljeno mlado ekipo v zadnjih mesecih navzlic koronakrizi storili viden korak navzgor tudi na področju trženja in prepoznavnosti.