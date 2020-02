FOTO:Novi polfinale za železarje zdaj že pravi podvig

Jeseniški kapetan Andrej Tavželj se veseli četrtkovega derbija. FOTO: Roman ŠŠipić/delo



Novi prijemi Marcela Rodmana

Trener Mitja Šivic si želi nadaljevanje zmagovitega niza. FOTO: Leon Vidic/Delo

Danes v dvorani Tivoli tretji derbi sezone v alpski ligi.

Jeseničani po izjemnem januarju ambiciozno v končnico.

V Podmežakli paket vstopnic za pet tekem drugega dela.

Hokej se spet vrača na paleto slovenskega športnega utripa. Najprej je širšo pozornost od tiste običajne pritegnil uvod risov v olimpijske kvalifikacije, danes je na vrsti tretji derbi zmajev in železarjev v tej sezoni alpske lige. Slednji so obakrat sklonjenih glav zapuščali ledeno ploskev, pred drevišnjim derbijem v Ljubljani (19.15) so odločeni nadaljevati uspešen niz zadnjih tekem v rednem delu sezone, ko so si tudi priigrali vizum nastopa med izbrano šesterico.Železarji bodo tako kot v prejšnjih treh sezonah – alpsko ligo so po dolgih letih oživeli septembra 2016 – spet igrali v končnici, trikrat zapored so se uvrstili v polfinale, iz zornega kota sedanje zime in po številnih odhodih udarnih adutov bi bila nova uvrstitev med štiri najboljše že pravi podvig. Pravzaprav so tudi poznavalci s podvigom označili že niz desetih zaporednih zmag železarjev v zadnjih tednih, potem ko se je zdelo, da bo neposredna uvrstitev v končnico, torej v skupino najboljših šestih, za to moštvo že pretirano oddaljena. Pravzaprav je bilo podobno pred enim letom, tudi takrat so Gorenjci s trenerjemzdaj novim športnim direktorjem pri klubu, lovili zadnji vlak, vendar pa so imeli v tistem času precej več izkušenih hokejistov, kot jih je pri moštvu zdaj.Toda napovedi, tudi Rodmanove, da bo temeljit in delovni pristop njegovega naslednika na klopiobrodil sadove, so se uresničile. Povratnik iz Francije se je namreč zelo resno lotil izziva, pri katerem sprva sploh ni bilo tujih okrepitev, le peščica v slačilnici pa se je lahko pohvalila z izkušnjami iz reprezentančnega dresa z risom na prsih. Predvsem boleči so bili za moštvo tesni porazi v zadnjih trenutkih tekme, podaljških ali pri kazenskih strelih, najmočnejšo zaušnico je doživelo v predprazničnem decembrskem času doma z velikim tekmecem iz Ljubljane – 0:7.»To tekmo sem v hipu pozabil, vsi skupaj, tako igralci kot člani vodstva, že naslednji dan nismo razmišljali o njej,« se je tudi v pričakovanju današnjega novega dvoboja z Olimpijo spomnil Šivic. Malo je manjkalo, pa bi bil na tivolskem ledu skupaj s svojimi hokejisti že zmagovalec, a takrat so zmaji izenačili 21 sekund pred koncem rednega dela, gorenjski del tivolskega občinstva pa nato razžalostili z uspešnejšim izvajanjem kazenskih strelov. »Poskusili bomo igrati na visoki ravni in po desetih zaporednih zmagah ta niz podaljšati na številko 11,« želja ne skriva trener moštva, ki v tem koledarskem letu v alpski ligi še ni izgubilo niti ene tekme. Zadnji poraz so železarji doživeli v Brunicu med božičem in silvestrovim – 28. decembra. Prav to moštvo bo njihov tekmec na uvodni domači tekmi drugega dela, to soboto v Podmežakli, katere obisk bi lahko krojila tudi današnja predstava.Če se bodo Jeseničani pokazali v konkurenčni luči, se bo v železarsko mesto spet vrnil tudi tisti hokejski duh. Zbuditi pa ga poskuša v teh dneh Rodman, dolgoletni reprezentant, ki je tudi na tujem občudoval polne dvorane in občutek za trženje klubskih delodajalcev. Med prvimi prijemi prenovljene jeseniške pisarne je tudi paket petih vstopnic za tekme drugega dela AHL. Ta je pri skupnem znesku namreč za tretjino cene ugodnejši kot nakup posamezne vstopnice za vsako tekmo posebej.