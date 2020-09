Novi poraz v derbiju odnesel Iva Jana

Ljubljana

Podobno kot nazadnje pri reprezentanci tudi pri ljubljanskem klubu Jan ni uresničil cilja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- Potem ko je favorizirano moštvo SŽ Olimpije že drugič v slabem tednu izgubilo domači hokejski derbi proti SIJ Acroniju Jesenicam, je najvišjo ceno plačal trenerKlub je z njim komaj dobro zakorakal v novo sezono, a ga je zdaj že odstavil.Olimpijino moštvo bo do nadaljnjega vodil, v prejšnji sezoni prvi trener zmajev, kot pa so sredi noči sporočili iz Tivolija, že iščejo novega prvega stratega klopi.Sicer pa zgolj menjava trenerja še ne bo dovolj za popolni zasuk, saj je bilo tudi v tem finalu pri izvajajanju kazenskih strelov opazno, kako pri jeseniškem moštvu krepko bolj dihajo drug z drugim. Moštveni duh, ob tem pa odlična priprava trenerjakot tudi vidne sposobnosti novega športnega direktorja, potrjene tudi s prihodom odličnega vratarjabotrujejo zelo uspešnemu štartu železarjev v sezono. Medtem ko so v ljubljanskem taboru napovedovali osvojitev vseh mogočih lovorik, so zaenkrat ostali že brez dveh – v poletni ligi in nato pokalu HZS.Nekoč odlični hokejist in vrsto let reprezentant, zdaj 45-letni Jan, pa v zadnjem času na trenerski klopi ni bil uspešen: pri Vipitenu se ni uvrstil v končnico alpske lige, nato lani pri slovenski reprezentanci ni uresničil cilja vrnitve v najvišji svetovni razred, zdaj je zelo hitro končal misijo pri Olimpiji. Toda pri tej bodo morali urediti še marsikaj, saj štart v sezono, ki so si jo pri klubu začrtali zelo ambiciozno, pri privržencih ne zbuja optimizma.