Novi ruski selektor je Valerij Bragin

Moskva - Medtem ko ob koncu tedna v naših hokejskih krogih odmeva predvsem vrnitev dolgoletnega reprezentanta Žige Panceta v domovino, ki bo tako po bogatih izkušnjah na tujem, nazadnje pri uglednem Slovanu iz Bratislave, oblekel zeleno-beli Olimpijin dres, je zgodba zadnjih dni po hokejski Evropi vsekakor izbira selektorja ruske reprezentance.



Zasedanje vrha zveze v Moskvi pa je vendarle ponudilo končni odgovor: izbrano vrsto bo vodil 64-letni Valerij Bragin, selekcijo do 20 let pa sicer športnemu svetu precej bolj znani Igor Larionov. Slednji pripada imenitnemu hokejskemu rodu pod vodstvom trenerja Viktorja Tihonova, ki je prav pred dnevoma praznoval 90. rojstni dan. Njegova napadalna trojka Larionov-Makarov-Krutov je predstavljala sredi osemdesetih strah in trepet za vse vratarje pri tekmečevih moštvih, novi selektor mlade ruske vrste pa je poldrugo desetletje igral v NHL, najbolj vidno za Detroit Red Wings.



Bragin takšne imenitne kariere na ledu ni imel, igral je v domači ligi ter na Danskem, študiozno pa se je lotil trenerskega dela, vodil rusko mlado reprezentanco k naslovu najboljše na svetu leta 2011 na prvenstvu v ZDA, z njo potem nadaljeval delo tudi v nadaljnjih sezonah, ko pa so ga pred dnevi izbrali za glavnega trenerja SKA iz St. Peterburga, najbogatejšega hokejskega kluba v Rusiji, je bilo na dlani, da je tudi blizu reprezentančne klopi. Izbrano vrsto Rusije bo tako vodil na naslednjem svetovnem prvenstvu, maja 2021 v Minsku. Cilj je jasen – zlata kolajna –, 64-letni strokovnjak je tako že krepko zavihal rokave ...