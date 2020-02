Novi točki Kopitarja in poraz Kraljev

Ljubljana – Hokejisti moštva Los Angeles Kings so po dveh zaporednih zmagah – nad Calgary Flames doma (5:3) in Coloradom Avalanche v gosteh (3:1) – doživeli nov poraz v NHL, potem ko so morali v gosteh s 3:6 (1:0, 0:3, 2:3) priznati premoč igralcem kluba Winnipeg Jets.



Kralji, ki so prvič igrali brez Tylerja Toffolija (kanadski zvezdnik bo poslej nosil dres ekipe Vancouver Canucks), so znova bolje odprli tekmo in z golom Američana Dustina Browna (po pičlih 35 sekundah) dobili uvodno tretjino, toda nato so vajeti v roke vzeli gostitelji. Kanadčan Jansen Harkins (34.) ter Američana Mason Appleton (38.) in Blake Wheeler (39.) so domači zasedbi pred zadnjo tretjino priigrali zajetno vodstvo s 3:1, v zadnjih dvajsetih minutah pa sta zmago Winnipega ob Whelerju (59.) potrdila še Danec Nikolaj Ehlers (46.) in Finec Patrik Laine (58.).

Anže Kopitar na 33. mestu

Hokejisti iz Los Angelesa so z zadetkoma Čeha Martina Frka (42.) in Browna (56.) sicer dvakrat še znižali rezultat, za kaj več pa niso imeli ne moči, ne sreče, niti znanja. Anže Kopitar, slovenski kapetan Kraljev, ki še naprej životarijo na dnu pacifiške skupine in vzhodne konference, je bil med podajalci pri obeh Brownovih golih, tako da je še tretjič zapored vpisal po dve točki.



Skupno je že pri 53 točkah v tej sezoni (17 + 36), s katerimi 32-letni Hrušičan na lestvici strelcev zaseda 33. mestu. Na vrhu še naprej kraljuje Nemec Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), ki je zbral že 95 točk (34 + 61).



