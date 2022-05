Novo upanje Ljubljane in Budimpešte za maj 2028

Še pred enim tednom se je zdelo, da bo včerajšnji petek zelo pomemben za slovensko delegacijo na letnem kongresu IIHF. Ta je namreč skupaj z madžarsko vložila uradno kandidaturo za skupno prirejanje naslednjega svetovnega prvenstva v hokeju, od 5. do 20. maja 2023. Toda naši vzhodni sosedje so se od kandidature umaknili dva dni pred odhodom na kongres z obrazložitvijo, da niso prejeli končnega zagotovila o denarni podpori vlade na Madžarskem. Tako jim pri IIHF ni preostalo drugega, kot podeliti prvenstvo edini obstoječi kandidaturi Latvije in Finske.

Prireditelji naslednjih prvenstev so prav tak oizbrani (Češka 2024, Švedska in Danska 2025 ter Švica 2026), za 2027 je najresnejši kandidat Nemčija, sodeč po zapisu na uradni spletni strani IIHF pa bi lahko Slovenija in Madžarska s prizoriščema v Ljubljani in Budimpešti lahko resno kandidirali za prvenstvo 2028. Še najbolj vprašljiv pa bo status obeh domačih reprezentanc, ker niti naši risi niti madžarski hokejisti niso stalni člani najvišjega svetovnega razreda.

Vodilni ruski hokejski zvezdnik Aleksandr Ovečkin mora v teh dneh prisilno počivati. FOTO: Aleksandr Nemenov/AFP

V tem pa so že dolgo tako Rusi kot Belorusi, le da oboji zaradi sankcij obeh držav ob ruskem vojnem napadu na Ukrajino letos ne smejo nastopiti. Obenem so pri IIHF odvzeli Hokejski zvezi Rusije dve veliki tekmovanji v naslednjem letu: svetovno prvenstvo kot tudi šampionat za hokejiste do 20 let. Iz ruske zveze pa so včeraj naslovili uradno pismo na vodilne v IIHF kot tudi v posameznih nacionalnih zvezah z jasno željo po vrnitvi v veliko hokejsko družino. »Šport vedno povezuje, tudi v primeru spora med Severno in Južno Korejo je bilo tako. In ni pošteno, da je nekdo kriv samo zato, ker je rojen v Rusiji,« so med drugim zapisali v pismu iz Moskve. Na kongresu pa so predstavniki estonske zveze predlagali, da bi morali ob vrnitvi ruski in beloruski hokejisti najprej nastopiti v drugem kakovostnem razredu in se tam potegovati za vizum elitnega razreda ...