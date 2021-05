Ob branilcih Stanleyjevega pokala napredovali tudi Otočani

V drugi krog končnice NHL so se uvrstili tudi hokejisti moštev New York Islanders in Tampa Bay Lightning. Otočani so s 4:2 v zmagah izločili Pittsburgh Penguins, Strele pa z enakim izidom Florido Panthers.



Ney York Islanders so šesto tekmo v tej seriji s Pingvini na domačem ledu dobili s 5:3 (2:2, 3:1, 0:0). Ob dvakratnem strelcu Brocku Nelsonu (29. in 32.) so za gostitelje v polno zadeli še Anthony Beauvillier (6.), Kyle Palmieri (13.) in Ryan Pulock (29.), gole za Pittsburgh pa so dosegli Jeff Carter (2.), Jake Guentzel (12.) in Jason Zucker (22.). Otočani bodo v drugem krogu prekrižali palice z Boston Bruins.



Tampa Bay, ki brani Stanleyjev pokal, je za četrto zmago odpravila Panterje s 4:0 (1:0, 1:0, 2:0), mrežo gostov pa so zatresli Pat Maroon (7.), Steven Stamkos (34.), Brayden Point (55.) in Alex Killorn (59.). Blestel je tudi vratar Andrej Vasilevskij, ki je ubranil vseh 29 strelov.



Zmage brez prejetega gola so se veselili tudi hokejisti Minnesote Wild, ki so bili z zadetki Ryana Hartmana (45.), Kevina Fiale (50.) in Nicka Bjugstada (56.) s 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) boljši od igralcev moštva Vegas Golden Knights. Izid v zmagah so tako poravnali na 3:3.





