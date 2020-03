Ob odpovedi OI možnost za NHL

New York - Onstran Atlantika glede nadaljevanja hokejske sezone v najmočnejši ligi še niso obupali. Po zapisu na uradni spletni strani nhl.com je mogoče, da bi končnico za Stanleyjev pokal izvedli celo v drugi polovici poletja, torej ob koncu julija in v avgustu.



"Bomo videli, kako močna bo še ta širitev koronavirusa, toda zdaj imamo precej manevrskega časa. Tudi zmogljivosti javne TV so v prihajajočem poletju povsem drugačne ob spoznanju, da ne bo olimpijskih iger," je poudaril Bill Daly, namestnik komisarja lige. V tej sicer morajo odigrati še zadnji mesec rednega dela, nato bi se lahko lotili končnice. Los Angeles, moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, pa je močno oddaljeno od izločilnih bojev, zato zdaj v Kaliforniji niti ne razmišljajo o omenjeni možnosti poletne končnice za Stanleyjev pokal. Seveda je tudi ta še zgolj v oddaljenih načrtih, za slovenskega asa pa gre pričakovati, da bo tako kot vedno, odkar igra v NHL, od sezone 2006/07, poletni dopust izkoristil za priprave v Sloveniji. Obenem gre verjeti, da bo kot nazadnje pred štirimi leti v Minsku vnovič nastopil med risi v boju za olimpijski vizum. Kvalifikacijski turnir bo – če seveda ne bo novih zapletov zaradi virusa – od 27. do 30. avgusta na Norveškem.