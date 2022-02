Ob okrogli obletnici že gledajo na domače SP

Hokejska zveza Slovenija bo v začetku maja naposled izvedla svetovno prvenstvo divizije I, ki so ga v Ljubljani zaradi epidemije že dvakrat prestavili. Ob pripravah na največje hokejsko tekmovanje v Sloveniji letos pa so se pri krovni zvezi spomnili tudi okrogle obletnice, saj v teh dneh mineva 90 let od prve uradne hokejske tekme v Sloveniji. Na HZS so načrte in priprave na domače prvenstvo, ki bi moralo potekati že leta 2020, pa so ga potem prestavili na leto 2021 in še enkrat odpovedali, predstavili danes na novinarski konferenci. To so simbolično pripravili na oziroma ob ledu na strehi nakupovalnega središča Aleja, kjer je na voljo tudi manjše hokejsko igrišče.

HZS je na to druženje povabila tudi kapetane slovenske reprezentance, ki so ekipe vodili v posameznih obdobjih nekdanje skupne države in potem samostojne Slovenije. Ob odštevanju do SP v Ljubljani, ki se bo začelo 2. maja, namreč v teh februarskih dneh obeležujejo tudi lepo obletnico prve uradne hokejske tekme v Sloveniji. Pred 90 leti je prvo tekmo igrala ljubljanska Ilirija, predhodnik današnje Olimpije, v Kamniku, 21. februarja 1932 pa je sledil dvoboj Ilirije s celovškim klubom v Ljubljani. Zanimivo je, da sta se ta kluba, KAC in zdaj SŽ Olimpija, pomerila tudi ta teden v ligi ICEHL, za razliko od tiste prve tekme pa so zmagali Ljubljančani.

Povabilu HZS se je odzvalo devet kapetanov, kot najstarejši še živeči reprezentant tudi 90-letni Tone Prosenc, poleg njega pa še Albin Felc, Viktor Ravnik, Jože Kovač, Murajica Pajič, Marjan Gorenc, Tomaž Vnuk, Dejan Varl in Robert Ciglenečki. Vsi so prejeli tudi posebne spominske drese. Ob odsotnosti obolelega predsednika zveze Matjaža Rakovca je Miha Butara v vlogi podpredsednika HZS poudaril pomen prihajajočega prvenstva in olajšanje, da tekmovanje končno bo.

Selektor Matjaž Kopitar in generalni sekretar HZS Dejan Kontrec komaj čakata domače svetovno prvenstvo. Foto: Jure Eržen

Vstopnice že v prodaji

»Slovenski hokejisti dosegajo neverjetne rezultate, 90 let pa je tudi neverjeten jubilej. Slovenci smo dosegli vrhunske rezultate in na kolena spravili velesile. Cilji ostajajo enaki, vedno se bomo trudili, da bomo napredovali in dosegli dobre rezultate. Na zvezi bomo skušali našim športnikom to omogočiti. Za SP v Ljubljani si želim, da bomo končno premagali koronavirus in da bo lahko dvorana Tivoli čim bolj polna. Fantje si zaslužijo podporo s tribun,« je dejal Butara. »To potegne za seboj stroške, ki bodo nekoliko višji. Je pa to kritika tudi za IIHF, ker je izpustila diviziji I, elitno skupino pa je odigrala. Možnost je bila, a niso enako obravnavali obeh prvenstev,« je o težavah pred letošnjo izvedbo tivolskega SP poudaril Butara.

Nekaj tehničnih podrobnosti pa je pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec. Vstopnice so že v prodaji, čeprav še vedno vlada določena negotovost glede tega, kakšni bodo ukrepi maja in ali bo takrat še veljala omejitev števila obiskovalcev na prireditvah. Selektor članske ekipe Matjaž Kopitar se zaveda, da bo domače SP nekaj posebnega, obžaluje le, da zaradi posebnih okoliščin tokrat ne bo imel možnosti preizkusiti ekipe še na kakšen pripravljalnem turnirju. »Težko je povedati točen položaj, ker so nam februarske tekme odpadle. Tu smo nameravali zbrati večino tistih, ki bodo igrali v Ljubljani. A to so stvari, na katere ne moreš vplivati. Prav dosti se ni spremenilo, fantje bodo prišli, odigrali bomo na najboljši ravni, kar smo sposobni. Pulz je na domačih tekmah malce večji. Odgovornost je večja, treba pa je odigrati po najboljših močeh,« si je zaželel selektor.