Ob prvi zmagi Kopitar med podajalci

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na tretji tekmi nove sezone severnoameriške lige NHL prišli do prve zmage. Potem ko so v domači dvorani Crypto.com Arena doživeli dva poraza, so na gostovanju v kanadskem Winnipegu s 5:1 gladko odpravili Jets. Kopitar je k zmagi prispeval podajo.

Junak večera je bil vratar kraljev Cam Talbot, ki je k prvi zmagi v sezoni pripomogel s 26 obrambami. Trevor Moore je zbral dva gola in podajo, Phillip Danault gol in dve podaji, Arthur Kaliyev pa je k zmagi prispeval gol in podajo.

Ob vrnitvi v Manitobo se je med strelce vpisal tudi Pierre-Luc Dubois, ki se je junija iz tega kanadskega kluba pridružil kraljem v zameno za napadalce Gabriela Vilardija, Alexa Iafalla in Rasmusa Kuparija. Do točke je prišel tudi slovenski as Kopitar, ki je bil podajalec pri prvem zadetku kraljev na tekmi, ki ga je v drugi tretjini dosegel prav Dubois.

Da je Talbot ostal brez "shutouta", je 1:16 minute pred koncem tekme poskrbel Mark Scheifele, ki je za gostitelje dosegel častni zadetek. Domači vratar Connor Hellebuyck je zaustavil 24 strelov.

»Bilo je zelo zabavno. Vedeli smo, da bodo tekmeci na domačem ledu trd oreh in da bomo morali v prvih desetih minutah preživeti nevihto. Mislim, da nam je to odlično uspelo. V drugi tretjini, ko smo začeli igrati svojo igro, smo prevzeli vajeti v svoje roke,« je po prvi zmagi v sezoni dejal Talbot.

Kralje naslednja tekma čaka že v četrtek, ko bodo gostovali pri Minnesoti Wild. Ta je danes v gosteh s 5:2 premagala Montreal Canadiens.

Prvaki ostajajo neporaženi

Carolina Hurricanes so s štirimi goli v zadnji tretjini s 6:3 premagali San Jose Sharks in tako s tremi zmagami in enim porazom ostajajo vodilna ekipa metropolitanske skupine. Hokejisti Colorado Avalanche so vključno z minulo sezono sinoči vpisali že 14. zaporedno gostujočo zmago v rednem delu sezone in izenačili rekord lige, ko so s 4:1 premagali Seattle Kraken.

Visoko gostujočo zmago so vpisali Edmonton Oilers, ki so s 6:1 odpravili Nashville Predators. V njihovi prvi zmagi sezone sta s po štirimi točkami blestela Leon Draisaitl in Zach Hyman, medtem ko je vratar Jack Campbell zbral 41 obramb. Prvo letošnjo zmago so zabeležili tudi hokejisti Buffalo Sabres, ki so na domačem ledu po podaljšku ugnali Tampa Bay Lightining s 3:2.

Prvaki lige Vegas Golden Knights po štirih tekmah ostajajo neporaženi in so na vrhu pacifiške skupine. Tokrat so po izvajanju kazenskih strelov s 3:2 doma ugnali Dallas Stars. New York Islanders so prišli do druge zmage, ko so bili na domačem ledu z 1:0 boljši od Arizone, Philadelphia pa je z 2:0 slavila proti Vancouver Canucks in jim prizadejala prvi letošnji poraz.