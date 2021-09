Odličen začetek, slab konec za Olimpijo

Innsbruck : SŽ Olimpija 3:4 (1:2, 1:0, 2:1) Dvorana TIWAG Arena, gledalcev 1600, sodniki: Nikolić, Zrnič (glavna), Nothegger, Florian.

Strelci: 0:1 – Koblar (7.), 0:2 – Čepon (Murphy, Simšič, 9.), 1:2 – Dostie (Lattner, Huntebrinker, 20.), 2:2 – Dostie (Bourque, 25.), 3:2 – Feldner (Dostie, Messner, 53.), 4:2 – Magwood (Bär, 60.), 4:3 – Logar (60.).

Kazenske minute: Innsbruck 4, SŽ Olimpija 8.

Drugi izidi v ligi ICEHL:

Bratislava Capitals : Pustertal 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Black Wings Linz : Red Bull Salzburg 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Fehervar : VSV Villach 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Graz99ers : Dornbirn 2:3 (0:1, 0:1, 2:0; 0:1)

KAC : Vienna Capitals 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Bolzano : Orli Znojmo 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)

Hokejisti SŽ Olimpije so odprli sezono v ligi ICEHL (nekdanji EBEL) in za uvod na gostovanju pri Innsbrucku izgubili s 3:4 (2:1, 0:1, 1:2). Toda zmajem je sprva kazalo bolje, saj so vodili že z 2:0.Začeli so odlično in v pičlih 82 sekundah dvakrat zadeli v polno. Najprej je bil v sedmi minuti natančenpotem še. V uvodnem delu se je z obrambami nekajkrat izkazal tudi finski vratar, a so se gostitelji kljub temu pred koncem prve tretjine vrnili v igro z zadetkom, ki so ga dosegli celo z igralcem manj na ledu.Ko je nato v 25. minutizadel še drugič in poravnal rezultat na 2:2, se je zdelo, da bodo Tirolci zavladali pred svojimi navijači. Toda kljub terenski premoči se izid na semaforju dolgo ni spremenil. Šele v 53. minuti jeprvič poskrbel za vodstvo Innsbrucka.Ljubljančani so nato v želji, da bi izenačili, pritisnili in ob koncu tvegali tudi z igro brez vratarja in dodatnim igralcem v polju. A tokrat se ni izšlo po zeleno-belih željah. Tirolci so pol minute pred koncem potrdil zmago z zadetkom na prazna vrata, tik pred iztekom tekme pa je natokozmetično popravil končni izid na 3:4.Domači uvod v sezono ICEHL bo imela SŽ Olimpija v nedeljo (18.00), ko bo v dvorani Tivoli gostovala ekipa Graz99ers. V ljubljanskem klubu so za prvo domačo tekmo obljubili pester spremljevalni program, upajo pa, da bodo nato v sezoni predvsem z dobrimi igrami privabili čim več navijačev, ki so jih v zadnjih sezonah zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa močno pogrešali.