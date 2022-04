Ogrevali so se za pravi dvoboj s Kanadčani

Hokejisti Los Angelesa so v NHL redni del sezone končali s porazom po podaljšku na tekmi v Vancouvru. Gostitelji so bili boljši s 3:2, za kralje je slovenski zvezdnik Anže Kopitar podal za drugi gol svoje ekipe, ki ga je dosegel Adrian Kempe.

Gostje so dvoboj sicer bolje začeli in po prvi tretjini brez zadetkov v drugi povedli z 2:0, ko je zadel še Gabriel Vilardi. A so se domači v tretji tretjini vrnili, z zadetkoma Brocka Boeserja in Alexa Chiassona izenačili, nato pa je v dodatnem delu igre z drugim zadetkom na tekmi za zmago Vancouvra poskrbel Boeser.

Kljub porazu pa hokejisti iz Kalifornije sezone še ne bodo končali. Že dve tekmi pred koncem rednega dela je bilo namreč jasno, da so si prvič po sezoni 2017/18 zagotovili izločilne boje. V teh bodo nastopili 31. v klubski zgodovini, njihov prvi tekmec v končnici pa bo Edmonton.