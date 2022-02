Okrogla zmaga kalifornijskih kraljev

Hokejisti iz Los Angelesa so dosegli dvajseto zmago v rednem delu NHL in so na šestem mestu v zahodni konferenci. Kalifornijska ekipa je v noči na četrtek v Detroitu zmagala s 5:3, slovenski zvezdnik Anže Kopitar pa je za zmago prispeval podajo pri četrtem golu Viktorja Arvidssona.

Poleg Šveda je v Little Caesars Areni za kralje dva gola dosegel Phillip Danault, po gol pa sta prispevala Arthur Kaliyev in Adrian Kempe. Austin Strand je zbral dve asistenci, vratar Jonathan Quick pa 22 obramb.

V domači zasedbi, ki je na devetem mestu v vzhodni konferenci, so zadeli Michael Rasmussen, Tyler Bertuzzi in Joe Veleno, vratar Alex Nedeljkovic pa je zaustavil 40 strelov hokejistov iz Kalifornije.

V noči na četrtek so bile na sporedu še štiri tekme. Washington je doma klonil proti Edmontonu s 3:5, prvi zvezdnik zasedbe iz ameriške prestolnice Aleks Ovečkin pa je bil pozitiven in ne bo nastopil na nedeljski tekmi zvezdnikov v Las Vegasu.

Hokejisti iz Seattla so bili v New Yorku boljši od otočanov s 3:0, Calgary je v gosteh premagal Arizono s 3:0, Minnesota pa je v Chicagu zmagala s 5:0.