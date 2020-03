Okuženih že sedem jeseniških hokejistov?

Jesenice - Po hokejskih Jesenicah so se razširile govorice o koronavirusu v slačilnici hokejskega moštva, kar so zdaj iz pisarne kluba tudi uradno potrdili. "Prejeli smo informacijo o pozitivnem testu korone virusa, ki ga je opravil eden od naših članov ekipe. Želeli bi si, da ta s pozitivno ocenjenim testom ostane anonimna ter ji tako omogočimo čim boljše razmere v času zdravljenja. Bolnik je trenutno v samooskrbi in se dobro počuti. Sporočamo, da smo že sprejeli preventivne ukrepe za zavarovanje drugih članov ekipe in javnosti. V klubu smo po navodilih zdravniške službe takoj poskrbeli za izolacijo vseh članov ekipe, odpovedali pa smo tudi vse treninge in aktivnosti. Poleg tega sta članom ekipe odrejena 14-dnevna karantena in čakanje na preventivna testiranja. Zaenkrat nimamo potrjenih informacij, da bi bila v ekipi več kot ena okužba in si želimo, da tako tudi ostane. Vodstvo kluba skrbi in nadzoruje nastalo stanje," so zapisali v sporočilu za javnost HDD SIJ Acroni Jesenice. A že takoj po tem sporočilo smo neuradno izvedeli, da je okuženih v slačilnici železarjev več igralcev, predvidoma sedem, kar glede na zaprt prostor, v katerem je veliko znoja in verbalnega stika med akterji, še zdaleč ne preseneča.



Železarji so sicer pred dobrim tednom, 4. marca, gostovali na italijanskem severu v Brunicu, kjer so nastopili v zadnjem kolu drugega dela sezone AHL. Končnico pa je nato vodstvo tekmovanja odpovedalo in predčasno – podobno kot v EBEL – sklenilo sezono.