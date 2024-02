Olimpija brez zadetka v Brunicu

Hokejisti SŽ Olimpije so na prvi tekmi kvalifikacij za končnico regionalne lige ICEHL v gosteh izgubili proti Pustertalu, ki je v Brunicu zmagal s 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Ekipi igrata na dve zmagi. Dvorana Intercable Arena, gledalcev 2317, sodniki: Hronsky, Smetana (glavna), Durmis, Konc. Strelca: 1:0 Catenacci (Petan, 7.), 2:0 Stanton (Mantinger, 34.), 3:0 Catenacci (Hannoun, 45.); kazenske minute: Pustertal 10, SŽ Olimpija 8.

Pustertal je bil po rednem delu uvrščen na 8. mesto, zmaji pa so bili tik za njim. Gostitelji so povedli v sedmi minuti, ko je zadel v Kanadi rojeni Daniel Catenacci po podaji italijanskega reprezentanta Alexa Petana sekundo pred tem, ko bi se na led vrnil izključeni Trevor Gooch. Z 1:0 se je tudi končala uvodna tretjina, v kateri so domači sprožili tri strele več od gostov (11:8), a slednjim enkrat tudi številčne prednosti ni uspelo izkoristiti.

V drugi tretjini so ljubljanski hokejisti po nevarnejšem začetku gostiteljev v drugem delu druge tretjine ne le vzpostavili ravnotežje v napadu, ampak sprožili pet strelov več. Izid je ostal nespremenjen tudi po eni izključitvi na vsaki strani. Olimpija je imela tudi tretjo priložnost z igralcem več na ledu. Le sedem sekund po tem, ko se jim je uspelo ubraniti, pa so domači znova zadeli.

V začetku 34. minute je bil uspešen Kanadčan Ryan Stanton. Slabi dve minuti pred koncem drugega dela je bil drugič zaporedoma v dobrih treh minutah na klopi za kaznovane Dean Zachary, a tudi te priložnosti Ljubljančani niso kaznovali.

Sedmi strel na gol v zgolj dobrih štirih minutah zadnjega dela so domači pretvorili v vodstvo s 3:0. Spet je bil uspešen Catenacci po asistenci Petana, ko je izkoristil drugo od treh številčnih premoči dotlej. Ljubljančani so do konca tretjine izenačili razmerje v strelih v tem delu na 12:12, a jim vratarja domačih Jaka Smitha ni uspelo premagati.

Južnotirolski volkovi so tako vpisali prvo zmago. Druga tekma teh dveh ekip bo v torek ob 19.15 v ljubljanskem Tivoliju, morebitna odločilna tretja pa v četrtek, 29. februarja, v Brunicu. V drugem paru kvalifikacij je v Innsbrucku s 6:3 na prvi tekmi zmagal Vorarlberg.