Olimpija četrtič zapored podpisala vdajo v ligi prvakov

Slovenski hokejski prvaki tudi po četrti tekmi lige prvakov ostajajo brez točke. Proti nemški ekipi so bili večji del tekme povsem enakovredni tekmeci, tekmecem grozili, ob koncu druge tretjine pa jim je za trenutek pošla zbranost. Kakovostni Nemci, ki imajo v svojih vrstah šest nekdanjih igralcev iz severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL, so takrat po vodstvu z 1:0 iz prve tretjine izkoristili dve napaki ljubljanske obrambe in rešili vprašanje zmagovalca. Zadnja tretjina je bila tako bolj ali manj formalnost, tudi v njej so zeleno-beli zapravljali priložnosti, edini gol pa dosegli gosti.

Wolfsburg je na prvi tekmi pred tednom na domačem ledu Olimpijo povsem nadigral (7:2), tokrat pa so Ljubljančani pustili precej boljši vtis. V prvi tretjini bi lahko prišli v vodstvo, saj je bil v deveti minuti Marc-Oliver Vallerand povsem sam pred gostujočim vratarjem, lahko bi ga vprašal, v kateri del gola želi ploščico, vendar je streljal mimo gola.

Gostitelji niso izkoristili številčne premoči na ledu

Gostitelji v tem delu niso izkoristili niti številčne premoči na ledu, za kar je sledila kazen. Gosti so izkoristili svojo edino pravo priložnost v prvi tretjini, potem ko so si ob ogradi priborili plošček, jih je z natančnim strelom, ki se je v mrežo odbil od vratnice, v vodstvo popeljal Jean-Cristophe Beaudin, nekdanji igralec ekipe Ottawa Senators.

Olimpija bo naslednjo tekmo lige prvakov igrala 5. oktobra, ko bo v Ljubljani gostila švicarski Zug, trenutno vodilno ekipo skupine. FOTO: Leon Vidic

Na začetku druge tretjine so domači še bolj pritisnili. V določenih obdobjih tekmeci niso mogli iz obrambne tretjine, toda plošček ni želel v mrežo, povsem drugače pa je bilo na drugi strani, Wolfsburg je spretno izkoristil vsako napako Ljubljančanov. Po protinapadu je prišel v vodstvo z 2:0, nato pa ga še povišal.

Zadnji del se je začel s »power playem« Ljubljančanov, po katerem se rezultat ni spremenil, tako da je bilo bolj ali manj jasno, da tekmecev ne morejo dohiteti. Poskušali so doseči vsaj častni gol, zato imeli kar nekaj priložnosti, ki pa jih niso izkoristili. So pa zato še eno Nemci, ki so se tako brez pretiranega naprezanja veselili zmage s 4:0. Za najboljšega igralca v njihovih vrstah so izbrali vratarja Justina Poggeja, pri Olimpiji pa branilca Nejca Stojana.

