Olimpija ekspresno v polfinale

Hokejisti SŽ Olimpije so na najboljši možni način opravili s četrtfinalno nalogo v alpski ligi. Vipiteno so premagali s 3:0 v zmagah, zadnjo tekmo v Tivoliju so dobili s 6:0 (2:0, 3:0, 1:0). Tudi tretja tekma je potekala kot prvi. Ljubljančani so od začetka zagospodarili na igrišču, pritiskali na vrata tekmecev, tako da je bilo hitro jasno, da Italijani nimajo veliko možnosti za presenečenje in da bo ta četrtfinalna serija hitro končana.



Po nekaj zgrešenih priložnosti je italijansko mrežo v osmi minuti načel Nik Simšič, ki je po protinapadu in podaji Marca-Oliverja Valleranda sam pridrsal pred vratarja, prvi poskus mu je ta ubranil odbitek pa je ljubljanski napadalec vendarle spravil za njegov hrbet. Tudi Žiga Pance je bil v 15. minuti za vodstvo 2:0 uspešen iz drugega poskusa, v prvem je zadel vratnico, odbit plošček pa je nato spravil v mrežo.

Prva tekma polfinala naslednji četrtek

Kakšna je bila premoč gostiteljev, so pokazali tudi trenutki ob koncu tretjine, ko so bili na ledu z igralcem, a bili kljub temu nevarnejši, zamudili so priložnost, da povedejo s 3:0. Jim pa je to uspelo že v prvi minuti druge tretjine. Tokrat sta Simšič in Vallerand zamenjala vlogi iz akcije za prvi gol, prvi strelec je bil tokrat podajalec.



Na 4:0 je povišal Anže Ropret, ki je v igri z igralcem več odbit plošček po strelu Aleša Mušiča spravil v mrežo, le nekaj trenutkov pozneje je bil drugič na tekmi natančen Pance. Čeprav so Ljubljančani stopili s plina, so v zadnjem še enkrat zadeli v polno, številčno premoč na ledu je izkoristil Mušič. V polfinalu bo najboljša ekipa rednega dela igrala proti Asiagu ali Cortini, prva tekma bo v četrtek, 8. aprila.

