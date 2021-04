Olimpija in Jesenice izbrala najdaljšo pot do finala

Jeseničani že drugič igrali podaljšek

Jeseničani so v polfinalu vstali od mrtvih, zato so gotovo optimistični pred sobotno tekmo. FOTO: Jože Suhadolnik

Hokejisti SŽ Olimpije so v četrti polfinalni tekmi alpske lige v gosteh izgubili z Lustenauom z 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). Izid v zmagah je zdaj izenačen na 2:2, o finalistu bo odločala. Hokejisti Sija Acronija Jesenic pa so razumljivo boljše volje, saj so v gosteh po podaljšku premagali Asiago s 3:2 (0:1, 1:0, 1:1; 1:0). Izid v zmagah je zdaj izenačen na 2:2, odločilna, ki so v polfinale zvstopili kot jasni favoriti, so doživeli še drugo veliko razočaranje. Prvega so pred dvema dnevoma, ko so na svojem ledu klonili z 1:2, drugi šok pa je sledil danes, ko so z enakim izidom izgubili še enkrat, tokrat v gosteh. Ključen člen je bil tudi vratarsaj je imel spet odličen večer in je dvoboj končal z le enim prejetim golom in kar 41 obrambami. Slab konec je nakazala že prva tretjina, ko so se gostje na polovici znašli v zaostanku, zadel jeA je nato za kanček upanja na preobrat poskrbelz izenačenjem pol minute pred koncem prvega dela.V nadaljevanju sta mreži dolgo mirovali, precej več dela kot(na koncu 25 obramb) je imel sicer Morrone, a ga je odlično opravljal. Zato pa so se težave nad ljubljansko zasedbo spet zgrnile v 50. minuti, ob igralcu več, na klopi je bilso namreč domači spet zadeli, uspešen je bilV dosedanjem poteku polfinala so moraliin hokejistidvakrat igrati podaljšek. Na prvi tekmi v Podmežakli je domača ekipa slavila z z zadetkom v 73. minuti, potem pa je na naslednjih dveh priložnost za kaj več zapravila s slabim obdobjem na tekmah. Na prvi v gosteh so železarji slabo odigrali drugi tretjino, ko potem niso več našli priključka, na tretji, ki so jo v torek igrali doma, pa je bila usodna le minuta slabe igre v zadnji tretjini, ko se po dveh hitrih golih Asiaga slovenska ekipa spet ni mogla vrniti.Tudi današnji dvoboj je bil podobno tesen kot večina doslej. Začelo se je slabo za goste, saj so hokejisti Asiaga povedli v četrti minuti, strelec pa je bilki je v polfinalu že nekajkrat zadel v polno. Gostje so iskali priključek do konca prve tretjine, a ga ob disciplinirani igri na obeh staneh (prva izključitev je bila šele v 33. minuti) niso dočakali.So pa zato izenačili na začetku druge, ko je za 1:1 poskrbelki je v mrežo poslal odbiti plošček. To je bil edini zadetek v tem delu igre, ko so imeli Jeseničani tudi »power-play«, ki pa je ostal neizkoriščen. V tretji tretjini se je delo za goste začelo znova v 47. minuti, ko so se po zadetku Stevena McParlanda spet znašli v zaostanku. Domači bi s takšnim izidom prišli do finala, toda borbeni železarji so zmogli še eno izenačenje. V 54. minuti je za 2:2 poskrbeldo konca tega dela pa ni bilo več zadetkov in drugič v polfinalu sta šli ekipi v dodaten del igre.Na koncu je bil tudi ta podaljšek srečen za slovensko ekipo. Tokrat je odločitev padla v 75. minuti, na srečo železarjev pa je z natančnim strelom od daleč v polno zadel branilecin tako svoji ekipi omogočil še eno tekmo in s tem spet odprl vrata v finale regionalnega tekmovanja. Pred tem je imel lepo priložnost šeje pa na drugi strani tudi jeseniški vratardvakrat dobro posredoval in preprečil veselje domačim.