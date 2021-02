Olimpija in Jesenice meljeta naprej

Alpska liga

Hokejisti SŽ Olimpije so premagali drugo zasedbo celovškega KAC. Ljubljančani so vodilna ekipa alpske lige in teoretično bi morali v obračunu s predzadnjim moštvom, ki so ga pred dvema dnevoma na njegovem terenu premagali s 7:1, imeti lahko delo. Toda na ledu se je pokazalo, da je bil dvoboj precej bolj izenačen in za tesno zmago so se morali domači kar potruditi.Tudi jeseniški hokejisti so dosegli še eno zmago v regionalnem tekmovanju, s katero so ostali na drugem mestu, le za slovenskimi tekmeci iz Ljubljane. Potem ko so dosegli 12 zmag v nizu in v 13. poskusu nesrečno ostali brez nje, so jih zdaj jeseniški hokejisti spet začeli nizati. Današnja je bila druga zaporedna, tudi tokrat pa so se morali zanjo potruditi, podobno kot nazadnje proti Salzburgu, ko so šele v zadnji tretjini strli odpor tekmecev.Ljubljančane čaka naslednja tekma v soboto, ko bodo gostovali pri Bregenzerwaldu, Jeseničani bodo na isti dan v svoji dvorani igrali z Asiagom.SŽ Olimpija : KAC mladi 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)Sij Acroni Jesenice : Ritten 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)