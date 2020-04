Olimpija in Jesenice še naprej v alpski ligi

Dunaj - Ugibanja o klubih, ki bodo tekmovali v novi sezoni EBEL in AHL, so končana. Vidnih sprememb ne bo, zlasti ne iz slovenskega zornega kota, saj bosta tako SŽ Olimpija kot tudi SIJ Acroni Jesenice še naprej edini naši dve edini moštvi na ledenih plosvkah alpske lige (AHL). Vprašanje ostaja najbrž le, če bodo tako kot v prejšnji sezoni tudi v novi v dvoranah najvišjega razreda v hokejski regiji, torej v EBEL, še naprej nastopalo 11 moštev. Prav vsa so se namreč prijavila tudi za novo tekmovalno zimo, obstaja pa še možnost priključitve slovaškega moštva Bratislava Capitals.



Slovenska kluba pa tako ostajata v realnem svetu. Jasno, da so bile želje v obeh taborih in med številnimi privrženci hokejske igre pri nas, da bi kot nekoč tako na Jesenicah kot v Ljubljani spremljali tekme prestižne EBEL, toda že nekaj časa je na dlani, da niti na Gorenjskem niti v glavnem mestu ni vsaj dobrega milijona evrov za še zadosten proračun sezone, zgolj sodelovanje brez konkurenčnosti pa prinaša zgolj slabo voljo in celo razpad klubskega ustroja, kar so v Podmežakli doživeli pomladi 2012, v Tivoliju pa pet let pozneje.



Sicer pa navzlic sedanjim zastoju na športni sceni ob ukrepih proti širitvi koronavirusa pri obeh slovenskih klubov postavljajo temelje naslednje sezone v alpski ligi. V ljubljanski pisarni bo dosedanjega glavnega stratega klubske usmeritve Tomaža Vnuka zamenjal Jože Kovač, nekoč že vodja reprezentance, na Jesenicah bo poglavitne poteze iz športnega zornega kota vlekel Marcel Rodman. "Zelo smo veseli, da je vseh 18 klubov potrdilo sodelovanje tudi v novi ligaški sezoni. To je že dobro znamenje za navijače, pokrovitelje in partnerje. Navzlic težavam in boju s koronavirusom so se tako klubi kot vodstvo tekmovanja začeli že resno pripravljati na sezono," je v posebnem sporočilu za javnost poudaril Matjaž Rakovec, predsednik Hokejske zveze Slovenije, in obenem tudi vodja AHL.